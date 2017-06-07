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داعش ينشر فيديو لعملية إطلاق نار داخل البرلمان الإيراني

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مصراوي Masrawy

داعش ينشر لعملية إطلاق نار داخل البرلمان الإيراني

01:40 م الأربعاء 07 يونيو 2017

داعش ينشر فيديو لعملية إطلاق نار داخل البرلمان الإيراني

القاهرة – (مصراوي):

نشر تنظيم داعش، مقطعا مصورا قال إنه من داخل البرلمان الإيراني حيث وقع هجوما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتتضمن الفيديو – الذي لم يتسن التأكد من صحته – أشخاصًا يعتقد أنهم عناصر داعش الذين نفذوا الهجوم وهم يطلقون النار داخل أحد المكاتب.

وظهر في الفيديو الذي بلغت مدته 17 ثانية، شخصًا مسجى على جانبه على ما يبدو انه قتل بالرصاص، وتحدث الأشخاص بلغة عربية غير سليمة وقالوا "يا ربي لك الحمد.. أتظنون أننا سنرحل.. أننا باقون بإذن الله عز وجل".

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني مقتل شخصين وإصابة 37 آخرين في الهجومين اللذين وقعا اليوم واستهدفا البرلمان ومرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المستشار عباس زارع نجاد القول إن هذه الحصيلة أولية.

وأعلن تنظيم داعش، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجومين اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة أعماق - الذراع الإعلامي لتنظيم داعش - إن "مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران"، حسمبا نقل حساب موقع سايت المعني بشؤون الجمعات الحادية على توتير.

وهذا هو الهجوم الأول داخل إيران الذي يعلن داعش مسؤوليته عنه بحسب موقع سايت.

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مصراوي Masrawy

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