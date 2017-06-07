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سوري يقتل موظفا في مركز استشاري للاجئين بألمانيا

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مصراوي Masrawy

سوري يقتل موظفا في مركز استشاري للاجئين بألمانيا

01:27 م الأربعاء 07 يونيو 2017

سوري يقتل موظفا في مركز استشاري للاجئين بألمانيا

ارشيفية

زاربروكن (ألمانيا) - (د ب أ):

قتل سوري موظفا في مركز استشاري للاجئين في مدينة زاربروكن الألمانية اليوم الأربعاء طعنا بسلاح أبيض.

وذكرت الشرطة أن السوري (27 عاما) تشاجر مع الموظف الاستشاري وطعنه بسكين.

وأضافت الشرطة أن الاستشاري فارق الحياة داخل المركز متأثرا بجراحه.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الشجار.

وتم إلقاء القبض على السوري بالقرب من مسرح الجريمة عقب فترة قصيرة من فراره.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأمر يدور حول شجار تصاعد بين السوري والاستشاري، مؤكدا أن الواقعة ليس لها علاقة بالإرهاب.

ولم تدل السلطات ببيانات عن الضحية.

وبحسب بيانات الشرطة، وصل السوري المقيم في زاربروكن صباح اليوم إلى المركز الاجتماعي-النفسي للاجئين والمهاجرين التابع للصليب الأحمر الألماني لتلقي استشارة. ويقدم هذا المركز مساعدات للاجئين والمهاجرين الذين يعانون من صدمات نفسية.

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