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صحيفة: جيرو غاضب في أرسنال ويلمح بالرحيل

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صحيفة: جيرو غاضب في أرسنال ويلمح بالرحيل صحيفة: جيرو غاضب في أرسنال ويلمح بالرحيل

التحرير

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أعرب أوليفيه جيرو مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن غضبه بسبب عدم مشاركته بانتظام في أغلب مباريات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك جيرو مهاجم فرنسا في أغلب الأحيان كبديل وسجل 12 هدفًا لكنه دخل التشكيلة الأساسية 11 مرة فقط بالدوري وقال إنه يخطط لمناقشة مستقبله مع المدرب أرسين فينجر.

ونقلت صحيفة ذا تايمز عن جيرو قوله "سأتحدث إلى المدرب لعبت فترات قصيرة لكن في وقت ما لن أشعر بالرضا بشأن اللعب لوقت محدود في عام آخر".

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وأضاف "سيكون من الضروري التفكير في الأمر مع عائلتي ومن أقوم باستشارتهم".

وتابع "يتبقى ثلاث سنوات لي مع أرسنال ولذلك فمستقبلي حاليا مع أرسنال. أشعر أني في حالة جيدة وأريد الفوز باللقب في إنجلترا.. وفي النهاية لا أعرف ما سيحدث في مستقبلي القريب".

وذكرت تقارير إعلامية أن جيرو، الذي وقع على عقد طويل المدى مع أرسنال في يناير الماضي، قد ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا.

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التحرير

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