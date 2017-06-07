رسميًا.. دورتموند يضم رابع صفقاته في الميركاتو

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رسميًا عن ضمه ماكسيميليان فيليب، مهاجم فرايبورج، وذلك حسبما أفاد النادي عبر الموقع الرسمي، اليوم الأربعاء.

وأضاف نادي بوروسيا دورتموند، أن الألماني ماكسيميليان فيليب، صاحب الـ23 عامًا، انضم لصفوف الفريق قادمًا من فرايبورج، لمدة خمس مواسم، وذلك بعد تقديمه موسم مميز في الدوري الألماني «بوندسيلجا»، حيث لعب 25 مباراة، بعدد قائق لعب بلغ 1.939 دقيقة، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويعد ماكسيميليان فيليب، الصفقة الرابعة لبوروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث ضم الفريق عمر توبراك، من فريق باير ليفركوزن، ومحمود داوود، من بوروسيا مونشنجلادباخ، ودان أكسيل زاجادو، من باريس سان جيرمان.

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وقال ماكسيميليان فيليب، الذي يستعد حاليا مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا، لنهائيات بطولة الأمم الاوروبية خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو في بولندا: «بوروسيا دورتموند واحد من أكبر الأندية في العالم، إنه لشرف لي أن ألعب هنا، أريد أن أطور نفسي في دورتموند».

من جانبه قال مايكل زورك، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند : « نحن مسرورون لفوزنا بضم ماكسيميليان فيليب، وهو لاعب قوي وله مستقبل مشرق ».