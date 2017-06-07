انتخاب رئيس شركه مصر للطيران عضواً في لجنة الترشيحات لعام 2018

كتب- طه عبيد:

شاركت مصر للطيران في اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، في دورتها الـ73 التي انعقدت في مدينة كانكون المكسيكية، بمشاركة أكثر من 250 شركة طيران الاعضاء فى الاتحاد، وعدد من خبراء صناعة النقل الجوى على مستوى العالم، وجرى انتخاب صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عضوًا في لجنة الترشيحات لعام 2018، وهى اللجنة المعنية باختيار أعضاء مجلس المحافظين، والذي بدوره يضع الرؤية المستقبلية ويتابع السياسات والاستراتيجيات والمشروعات الجديدة للأياتا، وأيضًا عمل التكتلات اللازمة بالتعاون مع المنظمات الأخرى لتحسين أداء شركات الطيران على مستوى العالم، بالإضافة إلى عضويته الحاليه بمجلس المحافظين بالأياتا.

وقال مسلم إن انتخابه عضواً في لجنه الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يعد بمثابه تأكيد على مكانه مصر للطيران على مستوى العالم، وريادتها بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط.

وأضاف مسلم: "نالت مصر متمثله في شركتها الوطنية خلال هذا المحفل الدولي الهام على إشاده الأياتا، لجهودها المبذوله في العمليات والإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية بين الدول، وأشار أن هذه الإشاده هي شهاده دولية، تضاف لرصيد مصر للطيران من الاعتمادات الدولية وغيرها التي تقر بدور الشركة الفعال على مستوى صناعة النقل الجوي حول العالم.

وأوضح أن الجمعية العمومية بحث العديد من الموضوعات الرئيسية، واعتماد العديد من القرارات من أهمها أمن الطيران، وتحديث عمليات الشحن الجوي، وسبل إيجاد وقود بديل.

كما تطرقت الجلسات إلى مناقشة قضايا أخرى منها إيجاد الوسائل البديلة لحظر اصطحاب بعض الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع الابتكار وتيسير إجراءات التجارة البينية، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتطوير صناعة النقل الجوي حول العالم.

كما شارك مسلم في حضور الاجتماع المشترك بين الاياتا والافرا، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية، لمناقشة بعض المشاريع المشتركة وتعيين الرئيس الجديد للافرا، والاتفاق على عقد اجتماع اللجنة التنفيذية القادم للافرا فى القاهرة فى يوليو ٢٠١٧.​