السيسي: "اللي عايز يقنن أرض يجيب شنطة الفلوس ويجي"

كتبت - هاجر حسني:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البحيرة، نادية أحمد عبده، بتحصيل مقابل الأراضي المقننة فورًا، قائلًا "اللي عايز يقنن وضع أرضه يجيب شنطة الفلوس ويجي".

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، "بين البايع والشاري يفتح الله، اللي مش عاجبه ثمن الأرض بلاش، أنا دراعي مش ملوي".

وأشار إلى أن تقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها هي مسؤولية المحافظ وذلك للعمل على سرعة إنجاز الملف، متابعًا: "الأراضي التي تم استعادتها على شاطئ البحر، لابد من استخدامها في عمل شواطئئ سياحية للمصريين".

وعقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.​