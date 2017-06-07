ماذا قال السيسي عن عقار "الأزاريطة" المنهار؟
ماذا قال السيسي عن عقار "الأزاريطة" المنهار؟
01:14 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتبت- مروة شوقي:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إعادة التخطيط العمراني في عدد كبير من المحافظات أصبح ضرورة لمواجهة عميلة البناء العشوائي.
وأشار السيسي، أن عقار "الأزاريطة"، مثال حي على التجاوز في البناء العشوائي، مشددًا على أن الحل هو عمل تخطيط متكامل يشمل كل المواصفات.
وتابع السيسي: "أبلغت وزير الإسكان عدم بيع الأراضي المطروحة من الدولة، حيث لم يتم حتى الآن عمل حوكمة حقيقية في المحافظات، وتوفير الكوادر لمراقبة عمليات البناء".
وأوضح السيسي، أن الأراضي المطروحة هي أماكن يصعب التخطيط فيها، وأن الأفضلية ستكون في عمل تخطيط متكامل ونموذجي لمنازل يتم طرحها للمواطنين في المحافظات المختلفة ليتم الاستفادة من المباني بشكل منظم".
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