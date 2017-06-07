رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي: مصر تحتل المرتبة التاسعة في القائمة السوداء للدول المخالفة للحريات النقابية
رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي: مصر تحتل المرتبة التاسعة في القائمة السوداء للدول المخالفة للحريات النقابية
01:12 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتبت- نورا ممدوح :
قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وأحد المشاركين في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد بجنيف، إن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية قررت إدراج اسم مصر في القائمة القصيرة والتي تعرف إعلاميا بـ"القائمة السوداء".
وأضاف شعبان في تصريح لمصراوي، اليوم اللاربعاء، أنه تم إدراج مصر ضمن الدول المنتهكة للحريات النقابية والمخالفة للاتفاقية 87 الموقعة عليها، نتيجة لتأخر صدور قانون الحريات النقابية.
واحتلت مصر المرتبة الخامسة في القائمة السوداء بين الدول العربية وهي: "ليبيا والجزائر وموريتانيا والسودان ومصر" ورقم 9 في القائمة العالمية التي تضم 24 دولة.
وصرح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس وفد العمال الرسمي المشارك بالمؤتمر: "نؤمن بالحريات النقابية وتأخر قانون المنظمات النقابية، ليس لشئ سوي أن هناك قوانين أخري يتم إعدادها إضافة إلى أن منظمة العمل الدولية تسببت في تأخير القانون حيث أنها كانت تقوم بإرسال مقترحات يتم دراستها ومناقشتها وهذا تطلب منا وقتاُ طويلا، متسائلا هل تستحق مصر أن تكون علي القائمة بسبب تأخير إصدار القانون؟".
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