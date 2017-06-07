الكرملين: المزاعم الأمريكية بشأن دور روسي في اختراق الوكالة القطرية "تزييف"
الكرملين: المزاعم الأمريكية بشأن دور روسي في اختراق الوكالة القطرية "تزييف"
01:17 م الأربعاء 07 يونيو 2017
دميتري بيسكوف
موسكو - (د ب أ):
وصف المتحدث باسم الكرملين مزاعم أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن دور لعبه قراصنة روس في اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه "تزييف آخر".
ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، فقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتطرق في مكالمة هاتفية جرت أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى موضوع القراصنة الروس.
ووصف بيسكوف الأنباء التي تزعم بوجود "أثر روسي" في اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه "تزييف آخر".
وكانت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أفادت بأن المحققين الأمريكيين يشتبهون في أن "عملية اختراق" وكالة الأنباء القطرية التي وقعت قبل أيام، يعود مصدرها إلى قراصنة روس وأنهم هم من "وضعوا تقارير إخبارية مفبركة" ساهمت في الأزمة التي تطورت بين قطر وبلدان أخرى إلى قطع العلاقات.
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