أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: المزاعم الأمريكية بشأن دور روسي في اختراق الوكالة القطرية "تزييف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكرملين: المزاعم الأمريكية بشأن دور روسي في اختراق الوكالة القطرية "تزييف"

01:17 م الأربعاء 07 يونيو 2017

دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

وصف المتحدث باسم الكرملين مزاعم أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن دور لعبه قراصنة روس في اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه "تزييف آخر".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، فقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتطرق في مكالمة هاتفية جرت أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين إلى موضوع القراصنة الروس.

ووصف بيسكوف الأنباء التي تزعم بوجود "أثر روسي" في اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه "تزييف آخر".

وكانت (سي.إن.إن.) الأمريكية أفادت بأن المحققين الأمريكيين يشتبهون في أن "عملية اختراق" وكالة الأنباء القطرية التي وقعت قبل أيام، يعود مصدرها إلى قراصنة روس وأنهم هم من "وضعوا تقارير إخبارية مفبركة" ساهمت في الأزمة التي تطورت بين قطر وبلدان أخرى إلى قطع العلاقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تجدد نفيها التورط في هجمات إلكترونية للتأثير على الانتخابات الأمريكية

    روسيا تجدد نفيها التورط في هجمات إلكترونية للتأثير على الانتخابات

    أخبار
  • اعتقال متعاقدة أمريكية في الاستخبارات الأمريكية بعد تسريبها معلومات سرية لوسائل إعلامية

    اعتقال متعاقدة أمريكية في الاستخبارات الأمريكية بعد تسريبها معلومات

    أخبار
  • بوتين: قراصنة المعلوماتية يمكن أن يكونوا

    بوتين: قراصنة المعلوماتية يمكن أن يكونوا "في أي مكان"

    أخبار
  • بوتين يكشف عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال

    بوتين يكشف عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًاأخبار

  • تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء:

    تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء: "حفيدته"فنون

  • عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل:

    عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل: "سامحني بنموت ومش قادرةأخبار

  • بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

    بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرارأخبار

  • بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير

    بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير "كفر دلهاب".. وهذا سعر إقامة الليلةفنون

  • وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

    وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - حلقة عن المجلة الإسبوعية الإخبارية لإحداث هذا الأسبوع - حلقة الأحد 4-6-2017

8 الصبح - حلقة عن المجلة الإسبوعية الإخبارية لإحداث هذا الأسبوع - حلقة الأحد 4-6-2017

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول