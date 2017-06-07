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ألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية ونقلها للأردن

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية ونقلها للأردن

01:05 م الأربعاء 07 يونيو 2017

ألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية ونقلها للأردن

برلين – (د ب أ)

مهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق لسحب القوات الألمانية من قاعدة "إنجرليك" التركية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء وافق دون إجراء مشاورات على خطة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لنقل الـ260 جنديا المتمركزين في إنجرليك مع طائرات الاستطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود إلى الأردن.

ومن المقرر أن تواصل القوات الألمانية مشاركتها في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش في المستقبل انطلاقا من قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن بالقرب من الحدود الجنوبية لسورية.

ومن المحتمل تعليق مهمة الاستطلاع التي تقوم بها القوات الألمانية عبر طائرات تورنادو لمدة شهرين بسبب الانتقال، بينما قد تتوقف مهمة طائرة التزود بالوقود لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وكلف مجلس الوزراء وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين بإبلاغ شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالموعد المحدد لبدء سحب القوات والجهة التي بإمكانها أن تقوم بالمهمة محل القوات الألمانية خلال الفترة الانتقالية.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أعلن أول أمس الاثنين عزم بلاده سحب قواتها من إنجرليك عقب فشل محاولته الأخيرة خلال زيارته لأنقرة لحث تركيا على السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة جنود بلادهم في قاعدة إنجرليك، حيث ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو متمسكين برفض الزيارة.

وكانت أنقرة بررت من قبل رفضها لزيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في إنجرليك بسبب منح الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو من العام الماضي.

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