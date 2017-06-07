وفاة فرد شرطة متأثرا بإصابته في السويس
وفاة فرد شرطة متأثرا بإصابته في السويس
12:39 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ارشيفية
السويس - حسام الدين أحمد:
توفي فرد شرطة، ظهر اليوم الأربعاء، في السويس متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن، أصيب به خلال تنظيف سلاحه قبل يومين،
وصرحت النيابة بتسليم الجثمان لأسرته ودفنه.
كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس تلقي إخطارا مساء الاثنين الماضي من رئيس قسم أمن مديرية الامن، يفيد أن أثناء تواجد أشرف فرج، فرد شرطة من قوة إدارة البحث الجنائي أمام مكتب الأمن وتنظيف سلاحه خرجت رصاصة منه بالخطأ واستقرت في بطنه.
ونقلت إسعاف السويس المصاب للمستشفى العام، وتلقي العلاج لمدة يومين، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي متأثرا بإصابته.
وقال مصدر أمني فى تصريح صحفي ان اللواء مصطفى شحاته وجه بسرعة انهاء الاجراءات واستخراج تصريح الدفن وتسليم جثمانه لأسرته لدفنه بمسقط رأسه بالشرقية.
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