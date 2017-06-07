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نائب برلماني: الحكومة تأخرت في إرسال قانون الإجراءات الجنائية ولدينا البديل

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مصراوي Masrawy

نائب برلماني: تأخرت في إرسال قانون الإجراءات الجنائية ولدينا البديل

01:05 م الأربعاء 07 يونيو 2017

نائب برلماني: الحكومة تأخرت في إرسال قانون الإجراءات الجنائية ولدينا البديل

كتب -محمود الشوربجي:

قال النائب البرلماني فؤاد حسب الله، إن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن الحكومة طلبت مهلة لتقديم مشروع القانون، وانتهت هذه المهلة منتصف الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم يتم إرسال القانون.

وأضاف حسب الله لمصراوي:" في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون الاجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، سنلجأ إلى مناقشة مشروع القانون الذي أعده المستشار بهاء أبو شقة".

أشار إلى أن عدد كبير من نواب المجلس يرفضون مناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هناك اتجاه كبير لمناقشة مشروع القانون الجديد بالكامل.

كان مجلس النواب وافق أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015".

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مصراوي Masrawy

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