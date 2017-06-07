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تعرف على 37 ألف فدانًا طالب الرئيس بالاستحواذ عليهم في البحيرة

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تعرف على 37 ألف فدانًا طالب الرئيس بالاستحواذ عليهم في البحيرة تعرف على 37 ألف فدانًا طالب الرئيس بالاستحواذ عليهم في البحيرة

التحرير

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قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم البدء فورًا في إجراءات تقنين مساحة 37000 فدان لعدد 3500 فرد بوادى النطرون تم الحصول عليها عن طريق وضع اليد، وذلك خلف منطقة الأدسرة وفى منطقة الوادى الفارغ.

وانتهت المحافظة من الرفع المساحي وتحديد الأراضي المستغلة وغير المستغلة منها، كما أشارت أنه تم استرداد مساحة 130 فدانًا منزرعة بالكامل وبيع المحصول بالمزاد العلني بمبلغ 450 ألف جنيه.

أَضافت عبده، أنه تم سحب أراضي تبلغ مساحتها 27050 فدان من عدد 4 شركات وهي شركات الريف الأوروبي وشركة الرضا وشركة الجبالي وشركة الأمل وشركة إيجاست وشركة تكنودريل بالظهير الصحراوى.

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وأكدت على بدء تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر استعادة أراضى الدولة، الذي عقد اليوم بمسرح الجلاء، بالقاهرة، مع تفعيل لجان المفاوضات لتقنين أوضاع الأراضي.

كان الرئيس عبد الفتاح وجه خلال مؤتمر استعادة أراضى الدولة، بمسرح الجلاء، اللواء الوزير محمد عرفان، بضرورة استعادة مساحة 37 ألف فدان موجودة في نطاق محافظة البحيرة قائلا "فورا تاخدها يا محمد، اللي هايقنن يجيب شنط الفلوس، عاوز تقنن إحنا معاك".

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التحرير

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