عقار الأزاريطة «المائل» علي مائدة البرلمان الأحد

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قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، عقد اجتماع الأحد المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية بخصوص العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، للوقوف على أسباب الحادث، ومتابعة الإجراءات التى تمت خلال الأيام الماضية.

وحذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر.

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وأضاف والي، أن الحكومة مسئولة عن الوضع الحالي والذي وصفه بالمتدني والذي لا يحتمل السكوت عليه، بسبب ما سماه بـ«فساد الذمم، وإهمال القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات»، قائلاً: «الحكومة بتتفرج، وبلا رقابة، وودن من طين وأخرى من عجين».