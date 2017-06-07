أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عقار الأزاريطة «المائل» علي مائدة البرلمان الأحد

Google+ Print
عقار الأزاريطة «المائل» علي مائدة البرلمان الأحد عقار الأزاريطة «المائل» علي مائدة البرلمان الأحد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، عقد اجتماع الأحد المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية بخصوص العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، للوقوف على أسباب الحادث، ومتابعة الإجراءات التى تمت خلال الأيام الماضية.

وحذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في .

شاهد أيضا

وأضاف والي، أن مسئولة عن الوضع الحالي والذي وصفه بالمتدني والذي لا يحتمل السكوت عليه، بسبب ما سماه بـ«فساد الذمم، وإهمال القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات»، قائلاً: «الحكومة بتتفرج، وبلا رقابة، وودن من طين وأخرى من عجين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017