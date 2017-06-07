شركات الحديد ترفع الأسعار 200 جنيه ردا على فرض رسوم إغراق على الواردات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركات حديد التسليح عن رفع أسعار بيع منتجاتها بداية من اليوم ،الأربعاء، بواقع 200 جنيه للطن، وذلك عقب قرار الحكومة برفض رسوم إغراق على واردات الحديد للسوق المصرية لمدة 4 شهور.

ورفعت شركات «حديد المصريين»، و«بشاى للصلب»، و«حديد عز» سعر طن الحديد، وسجل نحو 10200 جنيها للمستهلك النهائى، مقابل نحو 10 آلاف جنيه، في مايو الماضي، بينما وصل سعر الطن للتجار حاليا نحو 10100 جنيه، مقابل نحو 9900 جنيه نهاية شهر مايو الماضى.

ورفعت شركة «السويس الصلب» أسعار بيع منتجاتها لتسجل نحو 10175 جنيه للمستهلك النهائى، مقابل 10 آلاف جنيه، فيما يصل سعر الطن للتجار بنحو 10075 جنيها، فى مقابل نحو 9900 جنيه خلال مايو الماضى.

وقامت شركة «الجارحى» برفع سعر الطن كذلك ليسجل نحو 10240 جنيها للمستهلك النهائى، مقابل نحو 10 الاف جنيه، فيما يصل سعر الطن للتجار بنحو 10 آلاف جنيه، مقابل نحو 9900 جنيها خلال مايو الماضى.

فيما استقر سعر حديد «المراكبى» مسجلا نحو 9600 جنيها للمستهلك النهائى، وسجل سعر طن حديد «بيانكو» نحو 9 الاف جنيه للطن للتجار، فيما يصل السعر للمستهلك النهائى بنحو9250 جنيها.

شاهد أيضا

وقال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد سيساهم فى زيادة أسعار الحديد المستورد بالأسواق، فضلا عن قيام بعض الشركات المحلية باحتكار السوق، والقيام برفع أسعار المنتجات دون أى مبرر.

وأضاف الجيوشى فى تصريحات لـ«التحرير»، أن سعر الطن ارتفع خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة بلغت نحو 13%، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية لخام البيليت.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أمس، قرار بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، وذلك لمدة 4 أشهر.

وتشمل القيمة CIF كلا من تكلفة البضاعة، ومبلغ التأمين عليها، ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم فى ميناء المستورد.

ورفعت شركة «السويس الصلب» أسعار بيع منتجاتها لتسجل نحو 10175 جنيه للمستهلك النهائى، مقابل 10 آلاف جنيه، فيما يصل سعر الطن للتجار بنحو 10075 جنيها، فى مقابل نحو 9900 جنيه خلال مايو الماضى.