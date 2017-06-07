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النائبة نادية هنري تطالب بتجميد عضوية «قطر» بـ3 كيانات

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النائبة نادية هنري تطالب بتجميد عضوية «قطر» بـ3 كيانات النائبة نادية هنري تطالب بتجميد عضوية «قطر» بـ3 كيانات

التحرير

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قالت النائبة نادية هنرى، إن عزل قطر جزء من استراتيجية دولية للحرب على الإرهاب، ولابد من استكمالها على محاور ومستويات  مختلفة، مضيفة أن القرار يجب أن يتبعه تجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الاسلامي.

وشددت هنرى علي ضرورة إعلان امريكا والغرب الجدية في الحرب علي الإرهاب من خلال تحجيم وتدمير كل البؤر المساندة  الارهاب ماليًا وإعلامياً ولوجيستيًا وفكرياً. 

وتساءلت: «هل تصدر امريكا حكماً بالإعدام علي قطر بنقل القاعدة العسكرية، وبالتالي تصبح قطر في مهب الريح والأخطر أن تحتل قطر من أحد الدول الكبرى مثل روسيا، أو الصين، أو إيران، وتستبدل القوي الأمريكية بقوى أخري عالمية تريد نشر نفوذها في المنطقة».

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وأكدت على ضرورة تصفية البؤر المساندة للإخوان في الغرب خاصة في لندن وواشنطن، وتصنيف الجماعة الاخوانية كجماعة إرهابية ، مضيفه: «والأهم محاربة الثقافة الأصولية الطائفية الوهابية أحد المنابع الفكرية الداعمة للإرهاب».

وبالنسبة للوضع الداخلي، أكدت نادية هنرى، أن فى حاجة لتعظيم مبادئ وقيم المواطنة، وتطبيق حزمة قوانين عادلة تحقق المساواة وتقبل التعددية، فضلاً عن وضع  إستراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الأسرة والمدرسة والجامعة والجامع والكنيسة والنادي والحي، وإعادة النظر في كل محتوي يُدرس أو يُبث أو يُمارس في المؤسسات كافة. 

 

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