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السيسي للمتعدين على أراضي الدولة: اللي عايز يقنن يجيب شنط فلوس

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السيسي للمتعدين على أراضي الدولة: اللي عايز يقنن يجيب شنط فلوس السيسي للمتعدين على أراضي الدولة: اللي عايز يقنن يجيب شنط فلوس

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن المحافظة مسئولة عن الأراضى الموجودة داخل نطاقها، بالإضافة إلي مديري الأمن والتشكيل التعبوي الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة التعديات على أراضي الدولة سيكون أمرا سهلا بعد ذلك، نظرا لإزالة العدد الأكبر من تلك التعديات.

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ووجه الرئيس السيسي خلال مؤتمر استعادة أراضى الدولة، بمسرح الجلاء، اللواء الوزير محمد عرفان، بضرورة استعادة مساحة 37 ألف فدان موجودة في نطاق محافظة البحيرة قائلا "فورا تاخودها يا محمد، اللي هايقنن يجيب شنط الفلوس، عاوز تقنن إحنا معاك".

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التحرير

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