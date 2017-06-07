الذهب يواصل ارتفاعه.. وعيار 21 يسجل 650 جنيه

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2017 ارتفاعًا ملحوظًا، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 650 جنيه للجرام.

بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 743 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 557 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 433 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 371 جنيه للجرام.

فيما سجلت الأونصة نحو 23103 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5200 جنيه، وكيلو الذهب نحو 742857 جنيه.

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أما على صعيد سوق المال العالمى فقد سجل عيار 24 نحو 75179 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 65783 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 56385 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 73855 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 37589 جنيه للجرام.

وسجلت أوقية الذهب في سوق المال العالمى نحو 23381 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 751789 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5263 جنيه.