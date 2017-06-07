«من فيليكس إلى إيفونا».. أفارقة الأهلي يردون على ادعاءات كوليبالي

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كتب- أحمد سيد:

شهد النادي الأهلي، أزمة خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية هروب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، وسفره دون إذن ناديه إلى العاصمة الإنجليزية لندن، ورفضه فكرة العودة إلى القاهرة.

وأصبحت كواليس هروب كوليبالي مثار أحاديث الجميع داخل القلعة الحمراء، ومازالت أصداء الأزمة حديث الساعة داخل الأوساط الكروية المصرية، بعد أن فاجأ اللاعب الجميع، أن «المعاملة في النادي» هي سبب رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

الإيفواري نشر، يوم الأحد الماضي، بيانًا عبر صفحته الرسمية على «تويتر» يُشير لأسباب رحيله المفاجئ من الأهلي والتي من بينها «معاملته مثل العبيد».

«التحرير» ترصد رد أبرز الأفارقة الذين لعبوا للنادي الأهلي، على ادعاءات كوليبالي.

- أحمد فيليكس

«لا أصدق ما يقوله، هذا لا يحدث في مصر أو الأهلي».. هكذا كذب الغاني أحمد فيليكس، نجم الأهلي السابق، أسباب هروب كوليبالي عن القلعة الحمراء.

وقال نجم الأهلي في التسعينيات: «سمعت عن كوليبالي فقط، ولكنني لم أشاهده يلعب ولم أعرف بقصة ادعاء تعرضه للاضطهاد في مصر».

«فيليكس» الذي لعب مع الأهلي من 1993، ولمدة 5 سنوات، -سجل خلالهم 47 هدفًا- ذكر في حوار مطول لقناة «الأهلي» الفضائية: «في الأهلي يستطيعون العناية بالأجانب فعندما يأتي إليهم اللاعب الأجنبي يعطونه الحب والعناية الجيدة».

واستعاد «فيليكس» ذكرياته مع الفريق الأحمر: «الأهلي هو أفضل نادٍ احترفت به، علمني كل شيء في حياتي ولدي ذكريات جميلة به ولدي رغبة للعودة لأعلم الصغار كيفية اللعب مثلي، فهو في قلبي ولم أجد ناديًا مثله».

(وقال كوليبالي، في بيانه: «لست مجنونًا، لقد رحلت لسبب معين.. أنا آسف لكني لم أستطع البقاء في الفريق أكثر من ذلك.. لقد أخذوا جواز سفري، كانوا يجبرونني على تنفيذ أوامرهم، على سبيل المثال السجود والصلاة كلما أحرزت هدفا»)

- جيلبرتو

الأنجولي سيبستيان جيلبرتو، الظهير الأيسر السابق للأهلي، رد على ادعاءات كوليبالي، وقال في تصريحات صحفية: «لم يجبرني أي أحد على أتباع أمور دينية بعينها على الإطلاق طوال فترتي مع الأهلي.. قضيت في مصر 9 سنوات من أجمل أيام حياتي على الإطلاق.. لم يجبرني أي أحد على أي شيء».

وأكمل الظهير الأيسر الأسطوري للفريق الأحمر: «أنتمي إلى الديانة المسيحية مثل فلافيو، طوال تواجدنا مع الأهلي كنا نؤدي فرائضنا بكل حرية.. أحيانًا كنت أذهب إلى الكنيسة وكان زملائي يعرفون ذلك.. لم يظهر أي أحد إلا الاحترام لعقيدتي».

وعن ادعاءات كوليبالي الهارب من القلعة الحمراء: قال جيلبرتو -الذي حمل قميص الأهلي لأكثر من 9 سنوات-: «ما يقال عن وجود مثل هذا الأمر في الأهلي أو في مصر، لا يستحق الرد».

أسطورة المنتخب الأنجولي، معتبرًا مصر هي بيته الثاني الذي افتقده كثيرًا: «أفتقد جماهير القلعة الحمراء كثيرًا خاصة بعد الدعم الكبير الذي شاهدته منهم بعد تعرضي لقطع في الرباط الصليبي وغيابي لأكثر من عام عن الفريق، عشقت الجماهير بشدة، في بعض الأوقات أعتقدت أنهم عائلتي وبيتي».

(ذكر كوليبالي في بيانه: «لم أكن مرتاحًا في الفريق والبيئة المحيطة به، بذلت قصارى جهدي طوال 5 أشهر، ولم أنجح ووصلت للحد الذي لا يمكن احتماله.. الفريق لم يرحب بي لذا كان علي أن أحارب للاحتفاظ بالكرة من أجل أن أسجل هدفًا.. المدرب أجبرني على اللعب بالطريقة التي يريدني أن ألعب بها، لم ألعب مثلمًا أريد لأنني كنت مجبرًا على تنفيذ الأوامر»)

- فلافيو

«الحديث عن تعرض كوليبالي للاضطهاد داخل الأهلي أمر مُضحك».. هكذا بدأ الأنجولي أمادو فلافيو نجم الأهلي السابق، التعليق على أزمة هروب الإيفواري من صفوف القلعة الحمراء.

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المهاجم الفذ، الذي لعب لأكثر من 5 سنوات في الأهلي، «اعتنق المسيحية وقضيت 5 سنوات داخل الأهلي لم يتدخل أحد اطلاقًا في شؤوني الدينية.. أي شخص سواء من الجهاز الفني أو الإدراي أو اللاعبين».

وردًا على ادعاءات كوليبالي: «الجميع في الأهلي كان متفاهمًا.. حالة الحب كانت موجودة دائمًا، لم يُفتح هذا الأمر نهائيا ولو بالصدفة».

(تابع كوليبالي في بيانه: «إن لم أرضخ للأوامر كانوا يأخذونني للمكتب ويصرخون في.. عائلتي وأطفالي أصيبوا بالصدمة.. عائلتي مسيحية ولم يستطيعوا ممارسة شعائرهم في مصر.. لعبت وعملت بجد منذ أن وصلت إلى مصر دون أن يكون لي حق الراحة»)

- أجاي

النيجيري جونيور أجاي، نجم هجوم النادي الأهلي، رد على إدعاءات كوليبالي، والتي أشارت إلى أسباب رحيله المفاجئ من الأهلي، وقال إن حالة الانسجام وعلاقته الرائعة بلاعبي القلعة الحمراء، هي التي تساعده على تسجيل الأهداف.

«أجاي» المنضم للأهلي، الصيف الماضي، أوضح أنه تربطه علاقية جيدة مع جميع زملائه ويسعون دائمة لنصرة الفريق، مشددًا "أرغب في شكر الجماهير التي دعمتنا طوال الموسم، ودعمتني بشكل خاص حينما كنت أمر بأوقات صعبة داخل الفريق».

وإذا كان مرتاحًا في الفريق والبيئة المحيطة به وعن صداقته مع زملائه: قال «أجاي»: «سعد سمير لاعب رائع وخفيف الظل للغاية، وهو يقوم حاليًا بتعليمي أغنية (أم ربيع) ونتدرب عليها سويًا في الاستديو».

(كوليبالي أشار أيضًا في بيانه إلى «تركت البلاد أول ما سنحت لي الفرصة وحصلت على جواز سفري.. عاملوني مثل العبيد بسبب المال، إن أوقفني الفيفا فأنا مستعد لقبول ذلك، سلامة عقلي وسلامتي هما الأهم بالنسبة لي.. أنا آسف»)

- إيفونا

«لا تصدقوا أي شيء سلبي يقال عن مصر والأهلي».. بهذه الكلامات، رد ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، وتيانجين تيدا الحالي، على الهارب كوليبالي.

«إيفونا» كتب عبر صفحته الرسمية بـ«إنستجرام»: «مصر بلد جميل والناس فيها رائعين للغاية.. انتقلت للأهلي لمدة عام والكل في النادي كان محترفًا للغاية في طريقة تعامله من اللاعبين حتى الإدارة».

وذكر إيفونا: «كل شخص عاملني باحترام وحب.. تجربتي في الأهلي ومصر كانت رائعة خاصة مع الجمهور».

يذكر أن كوليبالي تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) ضد الأهلى واستند إلى المادة 14 من لوائح "فيفا"، التي تعطي الحق للاعب في فسخ عقده حال شعوره بالخطر على حياته لظروف أمنية.

- علي معلول

«أنت أفضل كذاب رأيته في حياتي».. هكذا رد الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، على إدعاءات الهارب كوليبالي.

وجاء الرد قويًا من جانب معلول على اللاعب الإيفواري عبر «تويتر»: «أنت أفضل كاذب رأيته في حياتي، ولكن نحن آسفون لحديثنا عنك، فطالما نتحدث عنك نجعل لك قيمه لا تستحقها».

واصل الإيفواري الهارب كوليبالي، مهاجمته للاعبي الفرق الأحمر، ووجه عبر «تويتر»، رسالة لمعلول وأجاي، قال فيها: «هل نسيتم كل ما قلتوه عن الأهلي وكيف كنتم تشتكون من سوء تعاملهم معكم».