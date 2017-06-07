دخلت الفن وعمرها «5 سنوات» وترفض «القبلات».. 12 معلومة عن «ميار الغيطي»

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ميار الغيطي، واحدة من أبرز الفنانات الشابات اللاتي أثبتن أنفسهن في وقت قصير، ودخلت قلوب جمهورها ومتابعيها بشكل سريع منذ بداياتها في مشوارها الفني، ويرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز المعلومات عن حياتها الفنية والشخصية..

1- ولدت في 7 يونيو عام 1992.

2- والدها الإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة والوجه الصاعد مي الغيطي.

3- شاركت وهي عمرها 5 سنوات في مسلسل "الحصيدة"، من تأليف والدها محمد الغيطي عام 1997.

4- عارض والدها في البداية دخولها مجال التمثيل وأصرّ على استكمال دراستها، لكنها أقنعته بموهبتها أن الفن لن يعطلها عن الدراسة، وتوجهت لتجسيد دور "شوقية" بمسلسل "بنت من الزمن ده" أمام الفنانة داليا البحيري.

5- عام 2008 شاركت الفنان "تامر حسني" بطولة فيلم "كابتن هيما"، واختفت فترة عن السينما واتجهت إلى الأعمال الدرامية على شاشة التليفزيون.

6- قامت بدور الفتاة الجامعية المتحررة المثقفة في ثالث أعمالها الدرامية "أيام الحب والرعب"، وفي عام 2013 جسدت شخصية إيمان شقيقة الفنان "حسن الرداد" في مسلسل "آدم وجميلة".

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7- أثيرت حولها شائعات بعد نشر صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، مع المخرج محمد بندق وهو يحتضنها، واعتقد البعض وجود علاقة حب وارتباط بينهما، مما اضطرها لحذف الصورة.

8- حققت ميار نجاحًا واسعًا بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "مع سبق الإصرار" أمام الفنانة غادة عبد الرازق، وحازت من خلال تجسيدها دور ابنتها على شهرة واسعة.

9- من أبرز أعمالها الدرامية: "الشوارع الخلفية" و"الهروب من الغرب" و"أدهم الشرقاوي" و"قلب ميت" و"سرايا عابدين"، وسيت كوم "حرمت يا بابا"، كما قامت بدور "جومانة" في مسلسل الرسوم المتحركة "فطوطة وتيتا مظبوطة" عام 2009.

10- من أبرز أعمالها السينمائية، فيلم "فبراير الأسود" مع الفنان الراحل خالد صالح، و"الثلاثة يشتغلونها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

11- استبعدت "ميار" من المشاركة مسلسل "السرايا" الذي عُرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الجاري، والمقرر عرض الجزء الثاني بعد الشهر الكريم، وأشار البعض إلى أن قرار استبعادها جاء بسبب افتعالها أزمة في كواليس تصوير أحد المشاهد بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين مساعد المخرج الذي رفع الكُلفة وناداها بـ"ميار" بدون "أستاذة"، مما أثار غضبها وجعلها تغادر التصوير، ولم يحاول صناع المسلسل إعادتها مرة أخرى للتصوير، بل أنهى المؤلف "أحمد صبحي" دورها في الأحداث، وأجرى بعض التعديلات في السيناريو وجعل الشخصية التي تقوم بدورها في المسلسل "تنتحر".

12- صرّحت في تصريحات صحفية سابقة أنها تعارض تقديمها أي أعمال تخدش الحياء أو الأدوار التي تحتوي على قبلات وأحضان.