الصحة الإيرانية: قتيلان و37 مصابا في هجومي طهران

طهران - (د ب أ):

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني مقتل شخصين وإصابة 37 آخرين في الهجومين اللذين وقعا اليوم واستهدفا البرلمان ومرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المستشار عباس زارع نجاد القول إن هذه الحصيلة أولية.

أعلن تنظين داعش، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة أعماق - الذراع الإعلامي لتنظيم داعش - إن "مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران"، حسمبا نقل حساب موقع سايت المعني بشؤون الجمعات الحادية على توتير.

وهذا هو الهجوم الأول داخل إيران الذي يعلن داعش مسؤوليته عنه بحسب موقع سايت.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مسلحا فتح النار يوم الأربعاء عند مرقد آية الله الخميني في جنوب طهران وأصاب عددا من الأشخاص.

والخميني هو زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وذكرت وكالة تنسيم الإيرانية أن مسلحون أطلقوا النار داخل مبنى البرلمان ما أسفر عن سقوط قنلة واحتجاز رهائن.