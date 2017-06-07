أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة الإيرانية: قتيلان و37 مصابا في هجومي طهران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة الإيرانية: قتيلان و37 مصابا في هجومي طهران

12:59 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الصحة الإيرانية: قتيلان و37 مصابا في هجومي طهران

طهران - (د ب أ):

 

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني مقتل شخصين وإصابة 37 آخرين في الهجومين اللذين وقعا اليوم واستهدفا البرلمان ومرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المستشار عباس زارع نجاد القول إن هذه الحصيلة أولية.

أعلن تنظين داعش، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة أعماق - الذراع الإعلامي لتنظيم داعش - إن "مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران"، حسمبا نقل حساب موقع سايت المعني بشؤون الجمعات الحادية على توتير.

وهذا هو الهجوم الأول داخل إيران الذي يعلن داعش مسؤوليته عنه بحسب موقع سايت.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مسلحا فتح النار يوم الأربعاء عند مرقد آية الله الخميني في جنوب طهران وأصاب عددا من الأشخاص.

والخميني هو زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وذكرت وكالة تنسيم الإيرانية أن مسلحون أطلقوا النار داخل مبنى البرلمان ما أسفر عن سقوط قنلة واحتجاز رهائن.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفارة الروسية في طهران تنصح مواطنيها بالابتعاد عن أماكن الهجمات

    السفارة الروسية في طهران تنصح مواطنيها بالابتعاد عن أماكن الهجمات

    أخبار
  • داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني

    داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني

    أخبار
  • ألمانيا: الأردن بديل جيد لنقل جنودنا من تركيا

    ألمانيا: الأردن بديل جيد لنقل جنودنا من تركيا

    أخبار
  • الإنقاذ الدولية: المدنيون المحاصرون في الرقة يواجهون خطر القتل على أيدي

    الإنقاذ الدولية: المدنيون المحاصرون في الرقة يواجهون خطر القتل على

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفينأخبار

  • بالصور.. أخطاء كشفها الجمهور في برامج ومسلسلات رمضان 2017

    بالصور.. أخطاء كشفها الجمهور في برامج ومسلسلات رمضان 2017فنون

  • قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن

    قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن "بي إن سبورتس" مستمررياضة

  • مسؤولون: إجراءات عقابية جديدة ضد قطر و

    مسؤولون: إجراءات عقابية جديدة ضد قطر و"احتمالية تدخل عسكري محدود"أخبار

  • أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

    أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطرأخبار

  • بوتين: لو حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقى أحد على قيد الحياة

    بوتين: لو حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقى أحد على قيد الحياةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني