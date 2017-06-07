سببان وراء حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر السيسي

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر عرض نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة بحضور الرئيس السيسي، يرجع إلى سببين: أولها وجود مشكلات لدى بعض المحافظات في البيانات الخاصة بحجم الإزالات، خاصة فيما يتعلق بوزارة الزراعة التي يتبع لها أغلب الأراضي المتعدى عليها، وهي خاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف المصدر لمصراوي: "حجم التعديات على أراضي هيئة التعمير يصل إلى 100 ألف فدان لكل حالة تقريبا، ووزارة الزراعة تواجه أزمة كبيرة في حصر الأراضي المتعدى عليها ومن ثم حجم الأزالات التي تمت، عكس أراضي الأوقاف التي يبلغ التعديات عليها في الحالة الواحدة 10 فدان تقريبا".

وأوضح المصدر أن السبب الثاني هو أن يتم عرض حجم الإزالات التي تمت في دفعتين أو ثلاثة، لصعوبة عرض الـ27 محافظ لحجم التعديات في كل محافظته وإعطاء كلمة لشباب المحافظات فضلا عن قادة المناطق العسكرية، وهو التكليف الذي أصدره السيسي قبل نحو 3 أسابيع بضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة خلال 15 يوما.

من جانبه، قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، إن موضوع إزالة التعديات هو أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحالى، وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية توفر الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء، وعدم الحاجة من للاستيراد من الخارج، حسب تعبيره، وأن إجمالى ماتم ازالتة حوالى 118 مليون متر مربع بنسبة 69 %، في حين بلغ ماتم استعادته للأراضي المعتدي عليها خلال الفترة الماضية مليون و 900 الف فدان.

وأضاف إسماعيل، أن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي ودون دراسة يؤثر على المياة الجوفية وعلى مخزونها، موضحا: " كان لابد من ‘عادة هيبة الدولة

المصرية، ومصر مرت بفترة زمنية عصيبة تأجل فيها حل المشكلات إلى أن تفاقمت بهذا الشكل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواجهة هي سمة المرحلة الحالية، وأن المرحلة الحالية سوف تشهد قيام المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل لحماية أراضي الدولة من التعدي، والعمل على التوازي في تقنين الأوضاع للاراضي المستوفاه للإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة، بهدف توفيق وتقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تعديلات تشريعية، وتقنين أوضاع الأراضي خلال 6 شهور.

وكانت قد بدأت منذ نحو ساعتين، احتفالية ازالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، وعدد من الوزراء.​ ​