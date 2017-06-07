عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته
عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته
12:52 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ارشيفية
المنوفية - مروة فاضل:
أخلى مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، منزلا مكونا من 3 أدوار عقب حدوث ميل به وتصدعات وانفصاله عن المجاور، وذلك للبدء في ازالته قبل انهياره.
وقال محمد ذكي علي، رئيس مجلس مركز ومدينه الشهداء، لمصراوي، أنه فور تلقينا البلاغ بميل المنزل أصدر قرارنا بإخلائه بعد معاينته بمساعدة مهندس إستشاري.
وأضاف ذكي أن المنزل مرخص وغير مخالف ومقام على مساحة 40 متر تقريبا على 3 أداور بنظام الحوائط الحاملة والطوب الأحمر.
وأكد، أنه جرى إخلاء المنزل الذي تعرض للتصدع وجرى إزالة الطابق الثالث وسيتم استكمال أعمال الهدم بعد الإفطار.
وأوضح، رئيس المدينة، أنه جرى تسكين صاحبة المنزل، بدار مناسبات بالقرية وجاري بحث أمرها مع المسئولين لتوفير مسكنا هي واسرتها.
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