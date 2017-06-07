أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته

12:52 م الأربعاء 07 يونيو 2017

عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

أخلى مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، منزلا مكونا من 3 أدوار عقب حدوث ميل به وتصدعات وانفصاله عن المجاور، وذلك للبدء في ازالته قبل انهياره.

وقال محمد ذكي علي، رئيس مجلس مركز ومدينه الشهداء، لمصراوي، أنه فور تلقينا البلاغ بميل المنزل أصدر قرارنا بإخلائه بعد معاينته بمساعدة مهندس إستشاري.

وأضاف ذكي أن المنزل مرخص وغير مخالف ومقام على مساحة 40 متر تقريبا على 3 أداور بنظام الحوائط الحاملة والطوب الأحمر.

وأكد، أنه جرى إخلاء المنزل الذي تعرض للتصدع وجرى إزالة الطابق الثالث وسيتم استكمال أعمال الهدم بعد الإفطار.

وأوضح، رئيس المدينة، أنه جرى تسكين صاحبة المنزل، بدار مناسبات بالقرية وجاري بحث أمرها مع المسئولين لتوفير مسكنا هي واسرتها.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توريد 141 ألف طن قمح بالمنوفية

    توريد 141 ألف طن قمح بالمنوفية

    أخبار
  • هبوط أرضى بطريق رئيسي بساقية أبو شعرة بالمنوفية

    هبوط أرضى بطريق رئيسي بساقية أبو شعرة بالمنوفية

    أخبار
  • توريد 139 ألف طن قمح محلي بالمنوفية

    توريد 139 ألف طن قمح محلي بالمنوفية

    أخبار
  • تعليم المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

    تعليم المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كوليبالي يفتح النار على الأهلي ويكشف كواليس رحيله وتهديده بالقتل

    كوليبالي يفتح النار على الأهلي ويكشف كواليس رحيله وتهديده بالقتلرياضة

  • النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر

    النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطرأخبار

  • شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيسيارات

  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفينأخبار

  • من أمام سفارة قطر.. مصريون ينهون أوراقهم

    من أمام سفارة قطر.. مصريون ينهون أوراقهم "على أمل السفر"أخبار

  • بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير

    بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير "كفر دلهاب".. وهذا سعر إقامة الليلةفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني