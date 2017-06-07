الداخلية: الإفراج بالعفو عن 224 من السجناء

كتب- علاء عمران:

قام قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، في ضوء تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (167/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (125) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وتم تنفيذ القرار.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، كما تم الإفراج عن (99) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.