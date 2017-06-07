ضبط 1377 قضية تموينية بالمنيا خلال شهر مايو

المنيا - ريمون الراوي:

ضبطت مديرية التموين بالمنيا عدد 1377 قضية تموينية ، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين و التي نظمتها المديرية على مدار شهر مايو، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 901 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 334 قضية نقص بالوزن و194 قضية تصرف وتجميع و11 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و15 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و347 قضية أخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، جرى تحرير عدد476 قضية مخالفة منها 144 قضية عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر بيع بأزيد من السعر المقرر و36 صلاحية و36 بدون ترخيص و19 اسطوانات و17 ذبح خارج السلخانة و53 مخالف لقانون 113 وعدد 5 مواد بترولية و8 غش تجارى و71 تجار تموينيين بالإضافة إلى 86 قضية أخرى.

وأضاف وكيل الوزارة انه جرى التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.