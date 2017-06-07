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إصابة 9 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بطريق الكافوري بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بطريق الكافوري بالإسكندرية

12:33 م الأربعاء 07 يونيو 2017

إصابة 9 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بطريق الكافوري بالإسكندرية

إنقلاب أتوبيس - ارشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

اصيب 8 عمال وسائق في إنقلاب أتوبيس نقل عمال على طريق الكافوري، غرب الإسكندرية، بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد قائده واصطدامه بالحجاز الخرساني بمنتصف الطريق.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغاً بانقلاب أتوبيس بطريق الكافوري تجاه الإسكندرية، على اثر ذلك انتقلت قوة من ضباط القسم وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس رحلات إسكندرية (مينى باص)، التابع لشركة ببرج العرب – يستقله بعض عمال الشركة قيادة "ع ا ع"، 32 عام، سائق، مقيم كفر الدوار، محافظة البحيرة، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائده مما أدى لانحرافه واصطدامه بالحجز الخرساني بمنتصف الطريق وانفجار أحد الإطارات وانقلابه.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الأتوبيس و8 من مستقليه بإشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جميعهم مقيمين مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى العامرية العام للعلاج، وإزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض علي النيابة المختصة للتحقيق.

 

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