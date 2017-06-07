السجن 18 سنة لـ"ياسر بدر الدين" في ترويع المتهمين وسرقتهم بالشرقية
السجن 18 سنة لـ"ياسر بدر الدين" في ترويع المتهمين وسرقتهم بالشرقية
12:32 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى، وحاتم محمد، وسكرتارية أيمن حسونة، اليوم الأربعاء، "ياسر بدر الدين" أحد أخطر العناصر الإجرامية بمدينة منيا القمح، بالسجن لمدة 18 سنة؛ على خلفية اتهامه في 3 قضايا، بالقتل وسرقة المواطنين بالإكراه، ومقاومة السلطات.
كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، القت القبض على المتهم "تيسير.ع.ع" 55 عامًا، وشهرته "ياسر بدر الدين" مُقيم بناحية "الصنافين" التابعة لدائرة المركز، بعدما صنفته المباحث الجنائية أنه واحد من أخطر العناصر الإجرامية؛ لقيامه بترويع المواطنين وسرقاتهم بالإكراه بعد ثورة 25 يناير.
جرى ضبط المتهم في 3 قضايا؛ 25930 جنايات منيا القمح لسنة 2012 "سرقة وقتل"، و43618 جنايات منيا القمح لسنة 2012 "مقاومة سلطات"، و43619 جنايات منيا القمح لسنة 2012 "سرقة"، وبالعرض على النيابة العامة، امرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي عاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات عن القضية الأولى، و5 سنوات عن القضية الثانية، و3 سنوات عن القضية الثالثة.
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