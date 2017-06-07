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السيسي: لا تقنين لأي أوضاع خاصة بالتعدي على الترع والمصارف والنيل

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مصراوي Masrawy

: لا تقنين لأي أوضاع خاصة بالتعدي على الترع والمصارف والنيل

12:47 م الأربعاء 07 يونيو 2017

السيسي: لا تقنين لأي أوضاع خاصة بالتعدي على الترع والمصارف والنيل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ما من مجالٍ لتقنين لأية أوضاع خاصة بالتعدي على الترع والمصارف والنيل، مطالبًا بسرعة التعامل مع الجزر التي تم التعدي عليها بنهر النيل.

وأضاف الرئيس السيسي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لاستعراض نتائج إزالة التعديات عن أراضي الدولة، الأربعاء - :"فيه فرق بين إن فيه ناس بتتقدم لتقنين بعض حالات التعدي، وبين حالات التعدي على النيل"، مؤكدًا:"لا تقنين للتعدي على الترع والمصارف والنيل، ولو فيه سكان السكان يخرجوا وندبرلهم مكان".

وأردف الرئيس السيسي، قائلًا:" فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميكنش فيه حد سكان فيها"، متابعًا:" الجزر دي بتصرف فين، أكيد في النيل، اللي إحنا بنشرب منه، وبعد كده سكان الجزر دي هيطالبوا بمحطات صرف ومحطات معالجة"، مؤكدًا:"ده تجاوز غير مقبول وحرام".

وأوصى الرئيس السيسي بتخصيص 15% إلى 20% من أموال الأراضي المستردة لصالح المحافظة، حتى يعمل ذلك على تحسين أوضاع المحافظة.

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