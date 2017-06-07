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السيسي: نعمل على دعم القطاع السياحي في ظل التحديات التي يواجهها

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مصراوي Masrawy

: نعمل على دعم القطاع السياحي في ظل التحديات التي يواجهها

12:35 م الأربعاء 07 يونيو 2017

السيسي: نعمل على دعم القطاع السياحي في ظل التحديات التي يواجهها

كتبت- هاجر حسني:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على دعم القطاع السياحي في ظل التحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أن مناجم الذهب في البحر الأحمر وفرت فرص عمل عديدة ويجب مراعاة ذلك في تقنين أوضاع المخالفين بها.

وتابع السيسي أثناء استماعه لكلمات عدد من شباب محافظة البحر الأحمر: "ما يتم طرحه من أفكار للشباب سيتم إضافته إلى ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة".

وعثقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.​

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