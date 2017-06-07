داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني وضريح الخميني
12:30 م الأربعاء 07 يونيو 2017
القاهرة - (مصراوي):
أعلن تنظيم داعش، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وكالة أعماق - الذراع الإعلامي لتنظيم داعش - إن "مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران"، حسمبا نقل حساب موقع سايت المعني بشؤون الجمعات الحادية على توتير.
وهذا هو الهجوم الأول داخل إيران الذي يعلن داعش مسؤوليته عنه بحسب موقع سايت.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مسلحا فتح النار يوم الأربعاء عند مرقد آية الله الخميني في جنوب طهران وأصاب عددا من الأشخاص.
والخميني هو زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وذكرت وكالة تنسيم الإيرانية أن مسلحون أطلقوا النار داخل مبنى البرلمان ما أسفر عن سقوط قنلة واحتجاز رهائن.
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