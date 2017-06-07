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أوباميانج يقترب من باريس سان جيرمان

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أوباميانج يقترب من باريس سان جيرمان أوباميانج يقترب من باريس سان جيرمان

التحرير

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أصبح الدولي الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة باريس سان جيرمان، وافقت على شروط إدارة بوروسيا دورتموند، والتي طالبت 61 مليون جنيه استرليني، مقابل الاستغناء عن هداف الفريق صاحب الـ27 عامًا.

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وكان أوباميانج انتقل إلى بروسيا دورتموند موسم 2013 -2014، قادمًا من صفوف سانت اتيان الفرنسي، في صفقة قدرت بـ13 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن أوباميانج، نجح في تسجيل 40 هدفًا في مختلف المسابقات مع بروسيا دورتموند في الموسم الماضي، من بينهم 31 هدفًا احتل بهم صدارة هدافي الدوري الألماني.

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