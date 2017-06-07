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ليفربول يضع بديلاً لـ«صلاح» حال فشل انتقاله

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ليفربول يضع بديلاً لـ«صلاح» حال فشل انتقاله ليفربول يضع بديلاً لـ«صلاح» حال فشل انتقاله

التحرير

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أصبح انتقال الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، غير مضمون إلى نادي ليفربول الإنجليزي، مما دفع إدارة الريدز إلى البحث عن بديلًا أخر في حال عدم اتمام الصفقة، وذلك حسبما أفادت  «بي بي سي» البريطانية.

وأضافت الشبكة، أن ليفربول دخل في مفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل جناح الفريق، جيلسون مارتينيز، ليكون بديل محمد صلاح، حال تعثرت صفقة ضم النجم المصري.

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ونقلت «بي بي سي» عن مصادر برتغالية، أن ليفربول بدأ مرحلة المفاوضات مع سبورتنج لشبونة لضم اللاعب صاحب الـ 24 عاما بعدما رفض روما عرض ليفربول الأول، لضم محمد صلاح مقابل 28 مليون استرليني.

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