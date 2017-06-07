تورينو يرد على اهتمام مانشستر يونايتد وميلان لضم بيلوتي

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أكد أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو الإيطالي، أنه يسعى للحفاظ على أندريا بيلوتي، مهاجم الفريق للموسم المقبل، وذلك في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفاد موقع «فور فور تو»، اليوم الأربعاء.

ويعد المهاجم الدولي الإيطالي صاحب الـ 23 عامًا، الذي وقع في ديسمبر الماضي على عقد جديد مع تورينو، يشمل شرط جزائي يقدر بـ 100 مليون يورو، على رادارالعديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ميلان ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وإنتر، بعد تسجيله 26 هدفًا الموسم الماضي في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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وقال رئيس نادي تورينو، في تصريحاته لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، نقلها موقع «فور فور تو»: «لا نفكر في بيع بيلوتي، وهو وقع على عقد جديد مؤخرًا، وهدفنا هو الحفاظ عليه، ودعونا نرى ما سيحدث لأنني لم أتحدث إليه، لأنه حاليا مع منتخب إيطاليا وسنرى كيف تسير الأمور، ولكن في نيتنا الحفاظ عليه».

الجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا، بقيادة مديره الفني جيامبيرو فينتورا، يتطلَّع للثأر من أوروجواي عندما يلتقي الفريقان، في مدينة نيس الفرنسية، بملعب اليانز ريفيير، اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)