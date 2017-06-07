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مدرب إسبانيا: المنافسة بين الريال وبرشلونة لن تؤثر على المنتخب

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مدرب إسبانيا: المنافسة بين الريال وبرشلونة لن تؤثر على المنتخب مدرب إسبانيا: المنافسة بين الريال وبرشلونة لن تؤثر على المنتخب

التحرير

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وصف جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، نظيره الكولومبي، بالفريق الكبير الذي يحظى بمدرب رائع، في إشارة منه إلى مدربه الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

ويستضيف الإسباني، نظيره الكولومبي، بملعب نويفا لا كوندومينا، بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية استعدادًا للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال لوبيتيجي: "كولومبيا فريق كبير للغاية ولديه مدرب رائع، لكن الظروف هذا الأسبوع ليست طبيعية"، في إشارة إلى الإجهاد الذي أصاب بعض لاعبيه، نتيجة مشاركتهم السبت الماضي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأضاف المدير الفني للمنتخب الإٍسباني: " لكن هذا لا يقلقنا، نحن هنا من أجل البحث عن حلول، أفضل طريقة للتحضير من أجل مباراة مقدونيا هو أن نقدم مباراة قوية أمام كولومبيا".

واستبعد لوبيتيجي أن تؤثر المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على الأجواء داخل غرفة خلع الملابس للمنتخب الأسباني، قائلآ : "هذا يشغلكم أنتم أكثر، لدينا شعور بأننا فريق واحد، الأجواء الداخلية رائعة من أجل الدفاع عن هذا القميص".

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التحرير

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