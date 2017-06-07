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السيسي: قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة لم يكن انفعالًا

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السيسي: قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة لم يكن انفعالًا السيسي: قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة لم يكن انفعالًا

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن عملية إزالة التعديات على أراضي الدولة، لم تكن نتيجة انفعال أو غضب، موضحا أن المهندس إبراهيم محلب يبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة الأراضي المستولى عليها.

وأضاف الرئيس السيسي في مستهل تعليقه على كلمة وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، خلال احتفالية إزالة التعديات على أراضي الدولة، أن الجهود التي بُذلت لم تحقق إنجازا كبيرا، مضيفا: منذ 5 أشهر تم تكليف الجيش والشرطة في المساعدة باستعادة الأراضي المستولى عليها.

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وكشف الرئيس السيسي، أن عدم وجود حملة إعلامية لاستعادة هذه الأراضي، كان هدفه سير هذه الإجراءات بشكل سلس، مشددا أن الجهد الذي بُذل لم يكن كافيا أمام حجم التحدي.

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التحرير

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