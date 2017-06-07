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«الزراعة» تحذر من سوسة النخيل

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«الزراعة» تحذر من سوسة النخيل «الزراعة» تحذر من سوسة النخيل

التحرير

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة توصياتها الفنية عن شهر يونيو الجاري، لإرشاد المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.

وأكد تقرير التوصيات الفنية من الناحية البستانية أنه يجب الانتظام في الري، سواء للنخيل المثمر أو غير المثمر أو الصغير خلال الشهر الجاري، والتسميد بإضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتي والبوتاسى في أول هذا الشهر، بجانب خدمة رأس النخلة بإجراء عملية الخف والتقويس للأصناف ذات العوق الطويلة مثل السماني - الحياني - السيوى - الأمهات.

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وأشار تقرير التوصيات بالنسبة للمكافحة إلى ضرورة المرور الدوري لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء، بحيث يتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، وأيضا مقاومة حفار عذوق النخيل، إن وجدت.

وأوضح تقريرالتوصيات أنه بالنسبة لمقاومة الأمراض الفطرية، خاصة التعامل مع مرض أعفان الجذور يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها وتكرر المعاملة مرة أخرى بعد 15 يومًا، وفي حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يومًا.

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التحرير

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