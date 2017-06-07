«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء

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لرؤوس السوداء مشكلة تؤرق كثير من الفتيات وينفقن كثير من النقود في شراء مستحضرات التجميل وكريمات التقشير للتخلص منها، وعلى الرغم من أن صاحبات البشرة الدهنية الأكثر عرضة للإصابة بالرؤوس السوداء، فإن البشرة الجافة أيضا معرضة للإصابة بها.

وتنتج الرؤوس السوداء في الغالب من عدم العناية بالبشرة بالطريقة الصحيحة والإصابة بمشاكل الجلد الأخرى مثل الجفاف والتقشير وغيرها، ونشر موقع "جود هاوس كيبينج"، المعني بأخبار المرأة، مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء، ومنها:

1- القرفة والعسل

لاشك أن القرفة هي أحد الوصفات الطبيعية للعناية بالجمال نظرًا لفوائدها المتعددة مثل زيادة تدفق الدم وترطيب البشرة ومحاربة البكتيريا والالتهابات وغيرها، كما أن العسل له نفس الخصائص المضادة للجراثيم؛ لذلك فإذا أردت التخلص من الرؤوس السوداء يمكنك عمل قناع القرفة والعسل عن طريق خلط مسحوق القرفة بقليل من العسل الخام ليتكون خليط ناعم، ثم فرد طبقة منه على البثور لمدة 4 دقائق ثم غسل الوجه بالماء الدافىء ووضع كريم مرطب لتحصلي على نتائج مذهلة.

2- البخار

يساعد البخار على منع ظهور الرؤوس السوداء الجديدة والتخلص من القديمة، ويمكنك اتباع هذه الطريقة عن طريق ملء وعاء بالماء الساخن وتغطية الرأس بمنشفة سميكة والسماح للبخار بالصعود إلى الوجه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء واستخدام منشفة نظيفة لتجفيف الوجه جيدًا ووضع كريم مرطب، وينصح بعمل هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

3- الخميرة

من المعروف أن الخميرة لها فوائد صحية وجمالية رائعة، ويمكن استخدامها في التخلص من الرؤوس السوداء لأنها تعمل كمقشر للبشرة ينظف المسام من الأعماق ويمنع ظهور حب الشباب، ويمكنك عمل قناع الخميرة عن طريق خلط المسحوق بقليل من الماء لتتكون عجينة لينة ووضعها على البشرة والبدء في التدليك جيدًا ثم غسل الوجه بالماء الدافىء واستخدام كريم ترطيب.

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4- قناع الطين

إذا أردت التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة طبيعية وآمنة يمكنك صنع هذا القناع عن طريق خلط قليل من الطين مع الماء وخل التفاح وقطرة من عسل النخل الخام، ووضع الخليط اللين على الوجه ثم البدء في التدليك وغسل الوجه بالماء الدفىء، ويساعد هذا القناع في تحسين الدورة الدموية أيضا والتخلص من حب الشباب.

5- قناع بياض البيض

واحد من أشهر الوصفات التي تستخدمها الفتيات للتخلص من الرؤوس السوداء لأنه يأتي بنتائج فعالة، ويمكنك صنعه عن طريق وضع بياض البيض على الوجه ومنطقة الرؤوس السوداء ثم غسل الوجه بالماء الدافىء وبعدها بالبارد ثم وضع كريم مرطب.

6- قناع السكر

من المعروف أن السكر مقشر طبيعي للتخلص من خلايا الجلد الميت والتخلص من الرؤوس السوداء، ويمكنك صنعه عن طريق خلط قليل من السكر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، وتدليك البشرة به بحركات دائرية ثم غسل الوجه بالماء الدافىء ثم البارد، ومن ثم وضع كريم ترطيب على البشرة، وينصح باستخدام القناع مرة واحدة أسبوعيا.

7- قناع النعناع

يمكنك صنع قناع النعناع عن طريق مزج قليل من أوراق النعناع المفروم مع قطرات من خل التفاح ووضعه على الوجه طوال الليل أو لمدة 6 ساعات للتخلص من الرؤوس السوداء، ويفضل استخدام هذا القناع يوميا.