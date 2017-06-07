التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك دعم والتزام من القيادة السياسية بإصلاح التعليم فى مصر، مشيرا إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، والارتقاء بمستواها؛ لتستوعب المزيد من التخصصات، وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتطوير المناهج، وتحويلها إلى مناهج رقمية، بما يسمح بمساحة أكبر للطلاب؛ للاطلاع والبحث، مشيرًا إلى مشروع بنك المعرفة، وتوظيفه بالشكل الأمثل ليخدم المناهج التعليمية، وما يصاحبه من تدريب ورفع قدرات المعلمين.

وحسب بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء من الوزارة، استقبل "شوقي"، تروى لولاشنيك السفير الكندى بالقاهرة، وسولفيج شوستر رئيس التعاون الدولى بكندا، ومنال عيد مسئول الشئون الدولية بالسفارة.

واستعرض الوزير خطة الوزارة فى تطوير التعليم قبل الجامعى، وعلاقتها بمرحلة التعليم العالى، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2020 سيتم التخلص من نظام الثانوية العامة الحالى.

وطالب شوقى، بمزيد من التعاون مع الجانب الكندى فى دعم مدارس التكنولوجيا المتقدمة، وتبادل الخبراء، موجهًا بدراسة مشروع بناء مدارس كندية، يقوم على محاكاة النظام التعليمى فى كندا، الذى أثبت نجاحه مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون تكلفته تناسب الطبقة المتوسطة.

ومن جانبه، أكد السفير الكندي أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين السفارة الكندية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن السفارة الكندية حريصة على التعاون والدعم المستمر لوزارة التربية والتعليم في جميع المجالات، وتلبية احتياجاتها في الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، أشار "لولاشنيك" إلى أن كندا تمكنت من تغيير الصورة السيئة للمهنة الفنية التى لا عوض عنها الآن، والتى كانت من قبل ينظر إليها نظرة دونية فى المجتمع كـ"السباكين والميكانيكيين"، مضيفًا: " كندا استطاعت أن تربط بين قطاع التعليم، وقطاع الأعمال حتى يصبح قطاع التكنولوجيا المتطورة مدعومًا بسوق الطلب.

يذكر أن الدكتو رطارق شوقي، كان قد أعلن تغيير نظام الثانوية العامة الحالي، بداية من العام الدراسي المقبل، لتصبح: تراكمية بشهادة منتهية وصالحة لمدة 5 اعوام، مع إلغاء نظام القبول بالجامعات واستبداله بنظام آخر قائم على اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن النظام القائم لا يحقق أهداف التعليم ويجعل الدرجات هي الأساس الذي يبحث عنه الطلاب.​