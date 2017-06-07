بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في شارع البوستة القديم، بمنطقة أرض محرم بمدينة دسوق بكفر الشيخ، وبالقرب من كنيسة الشهيد مار جرجس، أقام شابًا قبطيًا، أمام مسجد مجاور لمنزله، "فراشة" من السجاد والإضاءة، لأداء المسلمين صلاة التراويح، وبها لافته مرسومًا عليهافانوس رمضان، و"الهلال والصليب"، المعبرين عن الوحدة الوطنية مهنئًا جيرانه بقدوم شهر الكريم.

"هذا العمل قمت به لأقطع ألسنة كل من تسول له نفسه بذكر مصر بسوء ويشيع أن بها فتنة طائفية"، تلك كانت كلمات "ريمون عزيز ميخائيل"، 38 سنة، مواطن قبطى، ويقيم بمدينة دسوق، لـ"مصراوى"، عن أسباب تنفيذه هذا الأمر.



وأوضح أنه قرر إقامة الفِراشة من السجاد والإضاءة، عندما رأى المسجد المجاور لمنزله، فى شارع البوستة القديم بمنطقة أرض محرم، ساحته لا تتسع المقبلين على أداء صلاة التراويح، فعزم على افتراش الأرض بالسجاد، أمامه، بعد رصفه، وكذا وضع حاجز من القماش فى منتصف الشارع تجاه قبلة المصلين.

وقال ريمون،:"لايوجد فرق بين مسلم أو مسيحى على أرض مصر، فنحن نعيش تحت راية علم مصر جميعا فنحن متجاورين ومتحابين مع بعضنا البعض، نشارك بعضنا الأحزان والأفراح، وهذا ما تربينا عليه".

وأكد حسام أبوراس، من أهالى منطقة أرض محرم بمدينة دسوق، أن ريمون عزيز، من أهالى تلك المنطقة، معروفًا عنه احترام الغير وتقديره لجيرانه، وتنهئتهم ومشاركتهم جميع الأعياد والمناسبات الإسلامية التى يحتفلون بها.