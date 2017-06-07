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اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي

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اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي

التحرير

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تقام اليوم الأربعاء، مجموعة من المباريات الدولية الودية، يأتي في مقدمتها مواجهتي إيطاليا أمام أوروجواي، وإسبانيا أمام كولومبيا، وتأتي تلك المباريات ضمن استعدادات المنتخبات للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتطلَّع منتخب إيطاليا، بقيادة مديره الفني جيامبيرو فينتورا، للثأر من أوروجواي عندما يلتقي الفريقان، في مدينة نيس الفرنسية، بملعب اليانز ريفيير، حيث انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بهزيمة إيطاليا (1-0) بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال 2014 في البرازيل، والتي شهدت خروج الإيطالي من الدور الأول.

ويفتقد منتخب أوروجواي، الذي خسر أمام أيرلندا (1-3) الأحد في مباراة ودية أيضًا، جهود نجم الهجوم إدينسون كافاني؛ بسبب معاناته من كدمة، كما يغيب نجم برشلونة لويس سواريز؛ بسبب الإصابة، في المقابل سيفقد الأزوري الإيطالي جهود صانع ألعاب باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي.
 
ويخوض منتخب أوروجواي، الذي يدربه المدرب أوسكار تاباريز، مباراته المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 ، أمام نظيره الأرجنتيني في 31 أغسطس المقبل.
 
ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني بالمجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية لمونديال 2018 بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الإسباني، بعد خمس جولات من إجمالي 10 جولات.
 
أما منتخب أوروجواي، الذي توج بكأس العالم مرتين في 1930 و1950، فيتنافس ضمن 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، والتي يتأهل منها مباشرة المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى، وتحتل أوروجواي المركز الثالث برصيد 23 نقطة خلف كولومبيا الثاني (24)، والبرازيل الأولى (33).

من جانبه يستضيف منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني جولين لوبيتيجي، نظيره الكولومبي، بملعب نويفا لا كوندومينا، بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وفيما يلي نستعرض جميع مباريات اليوم الودية الدولية:

- الصين × الفلبين.

شاهد أيضا

- الأردن × هونج كونج.

- فنلندا × ليشتنشتاين.    

- جورجيا × سانت كيتس ونيفس.

- العراق × كوريا الجنوبية.

- إيطاليا × أوروجواي.

- أسبانيا × كولومبيا.

- بوليفيا × نيكاراجوا.

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التحرير

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