ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج»

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أعلن نادي ديربي كاونتي، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عن تعاقده مع كورتيس ديفيز، مدافع هال سيتي، اليوم الأربعاء، حسبما أفاد كاونتي عبر الموقع الرسمي للفريق.

وأضاف نادي ديربي كاونتي، أن المدافع الإنجليزي صاحب الـ32 عامًا، سينضم لصفوف الفريق لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

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الجدير بالذكر أن كورتيس ديفيز، كان أحد الركائز الأساسية مع هال سيتي الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، حيث لعب المدافع صحاب الـ 32 عامًا، 29 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات بعدد دقائق لعب بلغ 2.327 دقيقة، صنع خلالهم هدفين.