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بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن قميص الفريق للموسم الجديد، الذي سيخوض به غمار منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد عبر موقعه الرسمي.

وسيكون قميص السيدة العجوز، من تصميم شركة أديداس الألمانية، الذي تعاقد معها اليوفي الموسم الماضي، لمدة 6 سنوات في أعلى عقد رعايه للملابس الرياضية في إيطاليا، مقابل 139.5 مليون يورو، نحو 23.25 مليون يورو في العام، بخلاف قيمة المكافأت المرتبطة بالبطولات التي سيحصل عليها الفريق الايطالي خلال تلك المدة.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس نال لقبي الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وكأس إيطاليا، الموسم الماضي، بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، بينما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا (4-1)، أمام ريال مدريد الإسباني، الذي أقيم بالعاصمة الويلزية كارديف. 

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