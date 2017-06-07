أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى

11:13 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى

كتبت - هاجر حسني:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن هناك ضوابط تم مراعتها أثناء استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، كان من بينها: التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، والتأكيد على عدم المساس للأراضي المزروعة التي فيها زراعات جادة، وكذلك الموافقة على توفيق أوضاعها، وحماية واحترام الملكيات الخاصة، وفتح الباب للتقدم لتوفيق الأوضاع لكافة الجادين في المحافظات، وإزالة المباني السكانية في الأراضي المتعدي عليها.

وأضاف الشريف، خلال كلمته في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بحصر جميع الأراضي المتعدي عليها حيث تم إزالة 289 ألف حالة تعدي في جميع المحافظات خلال المرحلة الأولى والتي وصلت إلى حوالي 1.9 مليون فدان.

وأشار الشريف إلى أن طلبات تقنين أوضاع الأراضي بلغت 772 طلب.

وعثقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

    : الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

    أخبار
  • رئيس الوزراء: إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69 % من التعديات على الأراضي

    رئيس الوزراء: إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69 % من التعديات على

    أخبار
  • الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها

    الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها

    أخبار
  • بدء احتفالية ازالة التعديات على اراضي الدولة

    بدء احتفالية ازالة التعديات على اراضي الدولة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. أخطاء كشفها الجمهور في برامج ومسلسلات رمضان 2017

    بالصور.. أخطاء كشفها الجمهور في برامج ومسلسلات رمضان 2017فنون

  • بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

    بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع في إعلان رمضانفنون

  • قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًاأخبار

  • الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

    الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتوجه نصائح للمواطنينأخبار

  • صورة.. كوليبالي ينشر رسالة تهديد بقتله

    صورة.. كوليبالي ينشر رسالة تهديد بقتلهرياضة

  • بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟

    بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في ؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

السيسي يشهد اليوم احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة

السيسي يشهد اليوم احتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة