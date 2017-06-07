وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى

كتبت - هاجر حسني:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن هناك ضوابط تم مراعتها أثناء استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، كان من بينها: التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، والتأكيد على عدم المساس للأراضي المزروعة التي فيها زراعات جادة، وكذلك الموافقة على توفيق أوضاعها، وحماية واحترام الملكيات الخاصة، وفتح الباب للتقدم لتوفيق الأوضاع لكافة الجادين في المحافظات، وإزالة المباني السكانية في الأراضي المتعدي عليها.

وأضاف الشريف، خلال كلمته في مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدأت بحصر جميع الأراضي المتعدي عليها حيث تم إزالة 289 ألف حالة تعدي في جميع المحافظات خلال المرحلة الأولى والتي وصلت إلى حوالي 1.9 مليون فدان.

وأشار الشريف إلى أن طلبات تقنين أوضاع الأراضي بلغت 772 طلب.

وعثقد اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.