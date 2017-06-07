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السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

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مصراوي Masrawy

تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

11:08 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

الحجاج والمعتمرين

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أنها ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، موضحة أن قرار مغادرتهم للمملكة ومنع دخولهم يأتي لأسباب أمنية احترازية .

وبثت وزارة الخارجية السعودية اليوم مقطع حمل رسالة إلى الشعب القطري، على خلفية قرار المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.

وأكدت الوزارة في رسالتها أن "المملكة ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه"، مشيرة إلى أنه امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الخطوط السعودية مغادرة 325 قطريًا من الرجال والنساء المملكة أمس الثلاثاء مرورًا بمطار الكويت على طائرة خاصة للخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت أن الخطوط حرصت على توفير الطائرة الخاصة لمغادرة المسافرين القطريين، وإنهاء إجراءات السفر للعوائل القطرية وتقديم الخدمات لهم حتى صعودهم على متن الطائرة.

جاء ذلك بعد أن أمهلت المملكة القطريين الموجودين على أراضيها 14 يومًا لمغادرتها اعتبارا من يوم الاثنين عقب إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.

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