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السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

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مصراوي Masrawy

: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

11:07 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- هاجر حسني:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديد أوجه الخلاف بين الوزارات والهيئات المختلفة وسرعة حلها حول ملف الأراضي المتعدي عليها، ومواجهة التحدي الذي يجابه على المستوى الاقتصادي بكل صراحة وشفافية. حسب تعبيره.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له أثناء مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة توفير حياة كريمة للمصريين.

ويعقد اجتماع الآن، لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.​

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