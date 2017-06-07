السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة
11:07 ص الأربعاء 07 يونيو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت- هاجر حسني:
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديد أوجه الخلاف بين الوزارات والهيئات المختلفة وسرعة حلها حول ملف الأراضي المتعدي عليها، ومواجهة التحدي الذي يجابه مصر على المستوى الاقتصادي بكل صراحة وشفافية. حسب تعبيره.
وأضاف السيسي، خلال كلمة له أثناء مؤتمر عرض الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة توفير حياة كريمة للمصريين.
ويعقد اجتماع الآن، لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء: إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69 % من التعديات على
-
الرقابة الإدارية: استرداد 87% من أراضي الدولة الزراعية المتعدى عليها
-
بدء احتفالية ازالة التعديات على اراضي الدولة
-
نشاط السيسي وتداعيات عزل قطر أهم ما أبرزته صحف اليوم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
محمد رمضان يتبرع بهذا المبلغ لمواجهة السرطان- صورةفنون
-
انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"أخبار
-
بالصور.. أخطاء كشفها الجمهور في برامج ومسلسلات رمضان 2017فنون
-
صورة.. كوليبالي ينشر رسالة تهديد بقتلهرياضة
-
بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟أخبار
-
خيرى رمضان: الرياض أبلغت الكويت بـ 6 شروط لإنهاء مقاطعة قطرأخبار