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«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

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«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر «إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة تعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، موضحًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر.

وأضاف إسماعيل ، خلال كلمته بمؤتمر استعراض جهود إزالة التعديات عن أراضي الدولة، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على أراضي الدولة ثروة حقيقية، وأمن قومي لمصر يوفر لها احتياجاتها من الغذاء وعدم الاتجاهه إلى الاستيراد، موضحًا أن المواجهة هي سمة المرحلة، وأن هذا يتطلب اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة.

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وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الصحراوية للحفاظ على المخزون من المياة الجوفية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتوزيع السكان في الوداي والدلتا، وعدم تآكل الرقعة الزراعية، لافتًا إلى عدم اتخاذ القرارات المهمة خلال السنوات الماضية بسبب الظروف التي مرت بها ، ما أدى إلى تفاقم المشكلات.

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التحرير

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