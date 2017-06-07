«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

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قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن قطع العلاقات السياسية مع قطر لن يضر الاقتصاد المصرى لا من قريب ولا بعيد، خاصة وأن قطر ليس لديها استثمارات كبيرة فى مصر مقارنة بأى دولة خليجية أخرى، لافتًا إلى أن الشركات القطرية العاملة في السوق المصرى تخضع لضوابط قانونية.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات له اليوم، «الاستثمارات القطرية لم تنشط فى مصر إلا خلال الفترة ما بين عامى 2012 و2013 – فترة حكم الإخوان- وحتى قبل تلك الفترة كانت الاستثمارات القطرية غير متواجدة أو مؤثرة بصورة كبيرة فى السوق المصرى؛ لأن مستثمرو الدوحة يتجهون إلى الأسواق الأوروبية وليس الأسواق الناشئة».

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وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت شبه توقف تام سواء للمعاملات التجارية، أو للعلاقات الاقتصادية، وتوقفت مشاورات دخول أى مستثمرين قطريين إلى مصر، لذلك لن يكون هناك أى تأثير لقرارات قطع العلاقات مع قطر على الاقتصاد المصرى-علي حد قوله.