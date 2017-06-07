رئيس الوزراء: إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69 % من التعديات على الأراضي

كتبت- ياسمين محمد ومادي غيث:

قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، إن موضوع إزالة التعديات هو أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحالى، وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية توفر الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء، وعدم الحاجة من للاستيراد من الخارج، حسب تعبيره، وأن إجمالى ماتم ازالتة حوالى 118 مليون متر مربع بنسبة 69 %، في حين بلغ ماتم استعادته للأراضي المعتدي عليها خلال الفترة الماضية مليون و 900 الف فدان.

وأضاف إسماعيل، أن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي ودون دراسة يؤثر على المياة الجوفية وعلى مخزونها، موضحا: " كان لابد من ‘عادة هيبة الدولة

المصرية، ومصر مرت بفترة زمنية عصيبة تأجل فيها حل المشكلات إلى أن تفاقمت بهذا الشكل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواجهة هي سمة المرحلة الحالية، وأن المرحلة الحالية سوف تشهد قيام المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل لحماية أراضي الدولة من التعدي، والعمل على التوازي في تقنين الأوضاع للاراضي المستوفاه للإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة، بهدف توفيق وتقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على أراضي الدولة من خلال تعديلات تشريعية، وتقنين أوضاع الأراضي خلال 6 شهور.

وكانت قد بدأت منذ قليل احتفالية ازالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، وعدد من الوزراء.​