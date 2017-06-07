ألمانيا: الأردن بديل جيد لنقل جنودنا من تركيا

برلين (د ب أ)

قبل القرار المنتظر من مجلس الوزراء الألماني بشأن سحب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وصفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الأردن بأنها بديل جيد لنقل القوات الألمانية إليها.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء: "كل الدلائل تشير إلى أننا سننتقل الآن إلى الأردن لأسباب سياسية داخلية بتركيا. يتيعن الآن التركيز على البديل".

وذكرت فون دير لاين أن قاعدة "قونية" التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مطروحة كبديل لأسباب تقنية، موضحة أنها اقترحت لذلك نقل القوات الألمانية إلى قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، وقالت: "آمل أن نتخذ القرار حول هذا الشأن اليوم".

ومن المنتظر أن يجري مجلس الوزراء الألماني اليوم مشاورات بشأن سحب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك.

وقالت فون دير لاين إنه عقب اتخاذ القرار سيجرى إبلاغ الأردن وتركيا وشركاء في الناتو مثل الولايات المتحدة بالنقل التدريجي للقوات.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك بنحو 260 جنديا في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش في سورية والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقا من قاعدة "إنجرليك" التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أعلن أول أمس الاثنين عزم بلاده سحب قواتها من القاعدة عقب فشل محاولته الأخيرة خلال زيارته لأنقرة لحث تركيا على السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة جنود بلادهم في قاعدة إنجرليك، حيث ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو متمسكين برفض الزيارة.

وكانت أنقرة بررت من قبل رفضها لزيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في إنجرليك بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو من العام الماضي.