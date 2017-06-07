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مجلس جامعة بني سويف: "دبلوم" لتجديد الخطاب الديني بالتعليم المفتوح

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة بني سويف: "دبلوم" لتجديد الخطاب الديني بالتعليم المفتوح

11:01 ص الأربعاء 07 يونيو 2017

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة، بإنشاء دبلوم تجديد الخطاب الديني، بنظام التعليم المفتوح، على أن تكون مدة الدراسة عامان للحاصلين على درجة جامعية " الليسانس" ،وخريجو المعاهد العليا " سنتان أو أربع" بتخصصاتها المختلفة .

وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المقررات الدراسية سوف تتضمن توضيحًا عن المواطنة في الإسلام، والإرهاب والتطرف الفكري وتجديد الخطاب الديني "مفاهيم ومصطلحات"، إضافة إلى دراسة مفصلة عن مقاصد الشريعة الإسلامية والمهارات اللغوية ومهارات التحدث والخطابة والإقناع وفقه الأخلاق والمعاملات ودراسة الاجتهاد بين النص والخطاب علاوة على دراسة النصوص الإسلامية باللغة الانجليزية.

,قال الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب إن المقررات الدراسية تتطرق إلى النص والتأويل والسياق الحضاري وتقديم نماذج من الحضارة الإسلامية من رواد التجديد في الخطاب الديني وفلسفة القيم وفقه الدعوة بين الفرض والعرض والتعددية الفكرية وثقافة الاختلاف وإدارة الذات في الإسلام .

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